جنرال أمريكي: أسقطنا أكثر من طائرة إيرانية الأسبوع الماضي

وأشار ماكنزي في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة عندها يقين من إسقاطها أكثر من طائرة إيرانية واحدة الأسبوع لماضي.

وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي في مقابلة أجريت معه على متن المدمرة "يو إس إس بوكسر"، التي يعتقد أنها أسقطت الطائرات الإيرانية من دون طيار.



وقال ماكنزي: "نعتقد أننا أسقطنا طائرتين بدون طيار الأسبوع الماضي، وليس فقط تلك التي تم الإبلاغ عنها".

وتابع "المضادات نجحت في إسقاط طارتين بدون طيار أو أكثر".

Advertisements

ومضى "تم ذلك في صورة تكتيكية معقدة، لكن نعتقد أن الطائرتين بدون طيار أسقطتا بنجاح، ربما كان هناك طائرات أخرى".

واستطرد "نحن واثقون من عملياتنا وإسقاطنا الطائرات بدون طيار، كما تم استخدام إشارات أو نبضات إلكترونية لتعطيل التحكم في الطائرات الإيرانية".



وأوضح "حتى عندما اختفت الطائرات الإيرانية عن الرادرات الأمريكية، كان لدينا الرؤية البصرية وهي ما مكنتنا من إسقاط الطائرة الإيرانية الثانية، التي سقطت على الفور في الماء".