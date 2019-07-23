جنرال أمريكي: أسقطنا أكثر من طائرة إيرانية الأسبوع الماضي

اعلن القائد في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمكنت من إسقاط أكثر من طائرة إيرانية بدون طيار الأسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي في مقابلة أجريت معه على متن المدمرة "يو إس إس بوكسر"، التي يعتقد أنها أسقطت الطائرات الإيرانية من دون طيار.
وقال ماكنزي: "نعتقد أننا أسقطنا طائرتين بدون طيار الأسبوع الماضي، وليس فقط تلك التي تم الإبلاغ عنها".
وتابع "المضادات نجحت في إسقاط طارتين بدون طيار أو أكثر".
ومضى "تم ذلك في صورة تكتيكية معقدة، لكن نعتقد أن الطائرتين بدون طيار أسقطتا بنجاح، ربما كان هناك طائرات أخرى".
واستطرد "نحن واثقون من عملياتنا وإسقاطنا الطائرات بدون طيار، كما تم استخدام إشارات أو نبضات إلكترونية لتعطيل التحكم في الطائرات الإيرانية".
وأوضح "حتى عندما اختفت الطائرات الإيرانية عن الرادرات الأمريكية، كان لدينا الرؤية البصرية وهي ما مكنتنا من إسقاط الطائرة الإيرانية الثانية، التي سقطت على الفور في الماء".
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