اخبار العالم / اخبار العراق

الشرطة ينهي موسمه بالخسارة امام البحري في ممتاز الكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-07-23 | 17:58

الشرطة ينهي موسمه بالخسارة امام البحري في ممتاز الكرة

755 مشاهدة

Advertisements
انهى فريق الشرطة موسمه في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بالخسارة امام البحري 3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن لقاءات الاسبوع الاخير من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح الشرطة التسجيل اولاً عن طريق عمار عبد الحسين في الدقيقة الرابعة، ليعدل البحري الكفة عن طريق احمد داود في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهد لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل البحري الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق عامر مذاع، قبل ان يختتم زميله محمد عباس اهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66 من علامة الجزاء.

 

وفي بقية المباريات، تغلب فريق الحسين على الطلبة 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب 5 الاف متفرج، فيما تعادل الحدود مع نفط الوسط 2-2 في المواجهة التي اقيمت على ملعب التاجي.

وتجرى حالياً مباراة القوة الجوية امام نفط الجنوب والتي تشير نتيجتها بتقدم الاخير بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة على المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة ينهي موسمه بالخسارة امام البحري في ممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا