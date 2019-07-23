الشرطة ينهي موسمه بالخسارة امام البحري في ممتاز الكرة

وافتتح الشرطة التسجيل اولاً عن طريق عمار عبد الحسين في الدقيقة الرابعة، ليعدل البحري الكفة عن طريق احمد داود في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهد لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل البحري الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق عامر مذاع، قبل ان يختتم زميله محمد عباس اهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66 من علامة الجزاء.