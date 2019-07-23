الشرطة ينهي موسمه بالخسارة امام البحري في ممتاز الكرة

2019-07-23 | 17:58
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وفي الشوط الثاني، سجل البحري الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق عامر مذاع، قبل ان يختتم زميله محمد عباس اهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66 من علامة الجزاء.
وتجرى حالياً مباراة القوة الجوية امام نفط الجنوب والتي تشير نتيجتها بتقدم الاخير بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة على المباراة.
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