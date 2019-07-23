بعد 11 جولة... ملاكم يتوفى 'واقفاً' (فيديو)

وفقد مكسيم داداشيف وعيه وهو في طريقه إلى حجرة تغيير الملابس، بعد إيقاف النزال من قبل مدربه بعد الجولة الـ 11، لتلقيه الكثير من الضربات.

ونقل داداشيف إلى المستشفى على وجه السرعة بسيارة إسعاف، وتم تشخيص إصابته بـ "وذمة الدماغ"، وخضع الملاكم لعملية جراحية، وتمت إزالة جزء من الجمجمة، ومن ثم أدخله الأطباء في حالة غيبوبة صناعية.