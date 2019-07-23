كاتانيتش للسومرية: اتحاد الكرة نشر جدولاً خاطئاً لمباريات العراق في تصفيات المونديال

وقال كاتانيتش في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الموقع الرسمي لاتحاد الكرة نشر جدولاً خاطئاً عن مباريات المنتخب الوطين في التصفيات".

واوضح كاتانيتش، أن "المنتخب الوطني سيخوض اولى مبارياته امام البحرين في الخامس من ايلول المقبل، فيما نشر الاتحاد بحسب جدوله، ان اولى مباريات العراق ستقام في العاشر من الشهر ذاته".



وتعرض قناة السومرية لقاء كاتانيتش مع الاعلامي طه ابو رغيف في برنامج "صوت الملاعب" في تمام الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء.