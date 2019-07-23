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2019-07-23 | 17:47
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ابدى مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، استغرابه من الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، بعدما نشر جدولاً خاطئاً لمباريات اسود الرافدين في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
واوضح كاتانيتش، أن "المنتخب الوطني سيخوض اولى مبارياته امام البحرين في الخامس من ايلول المقبل، فيما نشر الاتحاد بحسب جدوله، ان اولى مباريات العراق ستقام في العاشر من الشهر ذاته".
وتعرض قناة السومرية لقاء كاتانيتش مع الاعلامي طه ابو رغيف في برنامج "صوت الملاعب" في تمام الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش للسومرية: اتحاد الكرة نشر جدولاً خاطئاً لمباريات العراق في تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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