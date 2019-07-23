عبد المهدي: نحاول استرجاع اكبر عدد ممكن من النساء اللاتي اختطفهن داعش

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على محاولة استرجاع "اكبر عدد ممكن" من النساء اللاتي اختطفهن تنظيم "داعش"، فيما اشار الى تحقيق استقرار مائي للسنوات المقبلة. وقال عبد المهدي، في كلمة خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "نحاول استرجاع اكبر عدد ممكن من النساء اللتي اختطفهن داعش"، لافتا الى ان "هناك اطمئنانا بعودة العوائل الى مناطقها بعد تحريرها من داعش".



وبالنسبة للشأن الاقتصادي الداخلي، اوضح عبد المهدي أن "انتاج القمح تجاوز 3 ملايين طن وهو رقم لم يشهده تاريخ العراق"، مشيرا الى "تحقيق استقرار مائي للسنوات المقبلة، وهو امر مهم في اوقات الشح".



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