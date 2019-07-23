جيلوان حمد يُنهي تجربة كوريا الجنوبية ويستعد لتحدٍ جديد

رياضة 2019-07-23 | 16:33 832 مشاهدة Advertisements اعلن اللاعب العراقي الاصل، جيلوان حمد، نهاية مشواره مع فريق إنشون يونايتد الكوري الجنوبي، بعد 6 اشهر من انتقاله لصفوف الفريق قادماً اليه من هاماربي السويدي. ونشر حمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: " انا ونادي إنشون قررنا انهاء العقد بالتراضي، لقد كانت تجربة رائعة وتعلمت الكثير، شكرا لك إنشون.. الان حان الوقت لتحدٍ جديد". حمد ينتظر انهاء اوراقه الرسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، من اجل تمثيل منتخب اسود الرافدين في الفترة المقبلة، حيث يعمل الاتحاد العراقي على نقل اوراقه من الاتحاد السويدي، بعدما مثل اللاعب منتخب السويد في مباريات ودية. المحرر: محمد خليل

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