جيلوان حمد يُنهي تجربة كوريا الجنوبية ويستعد لتحدٍ جديد

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2019-07-23 | 16:33
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حمد ينتظر انهاء اوراقه الرسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، من اجل تمثيل منتخب اسود الرافدين في الفترة المقبلة، حيث يعمل الاتحاد العراقي على نقل اوراقه من الاتحاد السويدي، بعدما مثل اللاعب منتخب السويد في مباريات ودية.
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