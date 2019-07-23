الداخلية تعلن اعتقال سبعة عناصر من 'داعش' في ايسر الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال سبعة عناصر من "داعش" في ايسر الموصل. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر ومديرية شرطة الكرامة التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء تم القبض على ٧ عناصر من عصابات داعش الارهابية".



وأضافت أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل"، مشيرة الى أنه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء (الانتصار والكرامة والاربجية) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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