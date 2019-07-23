نائب: سانت ليغو انتكاسة خطيرة وبعض القوى تنصلت عن وعودها للجماهير

اعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، ان العديد من القوى السياسية "تنصلت" عن وعودها للجماهير بأيجاد خيار اخر غير نظام سانت ليغو، مشيرا الى ان تصويت البرلمان على هذا النظام "انتكاسة خطيرة" لمجمل العملية السياسية.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "تصويت البرلمان على خيار سانت ليغو المعدل 1,9 هو انتكاسة خطيرة في مجمل العملية السياسية والحالة الديمقراطية في البلد"، مبينا "كنا نسعى لايجاد تمثيل اكثر عدالة وشفافية على اعتبار ان سانت ليغو لا يمثل تمثيلا صحيحا او سليما للمواطن العراقي".



واضاف العقابي، ان "هناك عددا كبيرا من القوى كانت تصرح بانها ستبحث عن خيار اخر غير سانت ليغو وكانت تدعم خيار المرشح الاعلى اصواتا وهي معادلة توجد تمثيل افضل للمواطن بعيدا عن سطوة الاحزاب والقوائم الانتخابية وبعيدا عن الفساد السياسي والانتخابي الذي يحشد باتجاه معين ويمرر مايشاء عبر اليات فيها مخالفات كثيرة للقانون"، لافتا الى انه "مع شديد الاسف فان الكثير من القوى تنصلت عن وعودها للجماهير بايجاد قانون انتخابي يمثلهم تمثيلا حقيقيا".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.

