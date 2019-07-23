رسمياً.. حسن احمد مدرباً لكرة النجف

وذكر النادي في بيان رسمي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المدرب حسن احمد، يوقع على كشوفات نادي النجف لقيادة فريقه الكروي للموسم الجديد".

واوضح النادي، أن "الكادر التدريبي المساعد يتألف من المساعدين بهاء كاظم وجاسب سلطان ومدرب الحراس محمد عبد الزهرة".



يذكر ان حسن احمد، استقال من تدريب نادي النفط في الموسم الماضي يعد ان قضى 5 مواسم ونصف مع الفريق.