رسمياً.. حسن احمد مدرباً لكرة النجف

2019-07-23 | 16:12
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اعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده مع المدرب حسن احمد، لقيادة فريق كرة القدم في الموسم المقبل 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان رسمي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المدرب حسن احمد، يوقع على كشوفات نادي النجف لقيادة فريقه الكروي للموسم الجديد".
واوضح النادي، أن "الكادر التدريبي المساعد يتألف من المساعدين بهاء كاظم وجاسب سلطان ومدرب الحراس محمد عبد الزهرة".
يذكر ان حسن احمد، استقال من تدريب نادي النفط في الموسم الماضي يعد ان قضى 5 مواسم ونصف مع الفريق.
واوضح النادي، أن "الكادر التدريبي المساعد يتألف من المساعدين بهاء كاظم وجاسب سلطان ومدرب الحراس محمد عبد الزهرة".
يذكر ان حسن احمد، استقال من تدريب نادي النفط في الموسم الماضي يعد ان قضى 5 مواسم ونصف مع الفريق.
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