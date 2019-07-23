عيون كاتانيتش في أربيل لمراقبة البحرين في غرب آسيا

ويلعب المنتخب البحريني في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا الى جانب منتخبات الاردن والسعودية والكويت.

وتقام مباريات البطولة في مدينة اربيل.

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وقال الناطق بأسم اتحاد الكرة حسين الخرساني، في حديث للسومرية نيوز، إن "كاتانيتش، كلف المحلل الفني رمضان الزبيدي، بمراقبة مباريات المنتخب البحريني في بطولة غرب آسيا".



واوضح أن "المدرب السلوفيني، كلف الزبيدي بهذه المهمة بسبب تواجد المنتخب البحريني في مجموعة اسود الرافدين بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".

يذكر ان المنتخب البحريني يتواجد في المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال، الى جانب اسود الرافدين وايران وهونغ كونغ وكمبوديا.

وسيتواجه اسود الرافدين امام البحرين في 10 ايلول و19 تشرين الثاني المقبلين.

