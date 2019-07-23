رياضة 2019-07-23 | 15:45 781 مشاهدة يستضيف برنامج "صوت الملاعب" على شاشة السومرية، اليوم الساعة الحادية عشر ليلاً مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتانيتش. ماذا قال عن استعدادت المنتخب لبطولة غرب اسيا وتصفيات كأس العالم تتابعونه الليلة مع طه ابو رغيف. وبرنامج "صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر تابعوا الليلة.. كاتانيتش يتحدث لـ'صوت الملاعب' عن استعدادات المنتخب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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