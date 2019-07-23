كيف أحصل على قوام مثالي؟ اليك الجواب

وعادة ما تؤدي المشاكل النفسية والأزمات إلى زيادة أو نقصان الوزن والذي غالبا ما يكون اللجوء إليه بغرض البحث عن الرفاهية والسلام الداخلي.

وفي الوقت الذي يعاني فيه البعض من زيادة مفرطة في أوزانهم، يسعى آخرون إلى إنقاص الوزن بشكل قد يكون مبالغا فيه أحيانا. ويبقى السؤال: كيف يمكن الحصول والحفاظ على توازن مثالي؟



عندما تصبح زيادة الوزن أو السمنة ابتلاء يهدد صحة العديد من الناس، فإن هذا يرجع إلى تفسيرات كثيرة تختلف من بلد إلى آخر وعلى حسب العينة التمثيلية.

فقد ثبت ارتباط حدوث البدانة في الصغر بحدوثها في الكبر. ففي دراسة نشرت في مجلة "تقارير الطب الوقائي" لباحثين بجامعة مانشستر البريطانية، تذكر د. هيذر روبنسون كبيرة الباحثين بالدراسة أنه من الضروري متابعة وقياس وزن الأطفال في سن مبكرة لتجنب السمنة المفرطة لديهم في مرحلة الشباب والبلوغ.



إن كمية الطعام المستهلكة تمثل عاملا أساسيا في زيادة الوزن مقارنة بنوعية الطعام، لذا فكل شيء يبتدئ من الأكل الذي نتناوله. فإذا حصل الجسم على كمية أكبر مما

يحتاجه من السعرات الحرارية (الأغذية الدهنية، الصناعية، السكرية وقليلة الألياف) ونتيجة لهذا الخلل الغذائي، يزيد الوزن وتتكاثر الخلايا الدهنية التي لها القدرة على تخزين الدهون بسهولة في الجسم وتشكل حلقة مفرغة تضر الإنسان وتهدد صحته.

ويقول رودي ماور، وهو خبير تغذية معتمد من الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، إن انخفاض مستوى الأنسولين والتخلص من الكربوهيدرات المخزنة يساعد بشكل كبير على حرق مخازن الدهون.