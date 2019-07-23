كيف أحصل على قوام مثالي؟ اليك الجواب

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كان وما يزال موضوع السمنة والنحافة حديث النساء. فإذا كان من السهل تفسير أسباب الزيادة في الوزن، فأسباب النحافة تبقى صعبة الشرح في كثير من الأحيان. لهذا من الواجب استيعاب الظروف التي تؤدي إلى كليهما.
وفي الوقت الذي يعاني فيه البعض من زيادة مفرطة في أوزانهم، يسعى آخرون إلى إنقاص الوزن بشكل قد يكون مبالغا فيه أحيانا. ويبقى السؤال: كيف يمكن الحصول والحفاظ على توازن مثالي؟
الاضطرابات الغذائية
عندما تصبح زيادة الوزن أو السمنة ابتلاء يهدد صحة العديد من الناس، فإن هذا يرجع إلى تفسيرات كثيرة تختلف من بلد إلى آخر وعلى حسب العينة التمثيلية.
فقد ثبت ارتباط حدوث البدانة في الصغر بحدوثها في الكبر. ففي دراسة نشرت في مجلة "تقارير الطب الوقائي" لباحثين بجامعة مانشستر البريطانية، تذكر د. هيذر روبنسون كبيرة الباحثين بالدراسة أنه من الضروري متابعة وقياس وزن الأطفال في سن مبكرة لتجنب السمنة المفرطة لديهم في مرحلة الشباب والبلوغ.
مخاطر السمنة
إن كمية الطعام المستهلكة تمثل عاملا أساسيا في زيادة الوزن مقارنة بنوعية الطعام، لذا فكل شيء يبتدئ من الأكل الذي نتناوله. فإذا حصل الجسم على كمية أكبر مما
يحتاجه من السعرات الحرارية (الأغذية الدهنية، الصناعية، السكرية وقليلة الألياف) ونتيجة لهذا الخلل الغذائي، يزيد الوزن وتتكاثر الخلايا الدهنية التي لها القدرة على تخزين الدهون بسهولة في الجسم وتشكل حلقة مفرغة تضر الإنسان وتهدد صحته.
ويقول رودي ماور، وهو خبير تغذية معتمد من الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، إن انخفاض مستوى الأنسولين والتخلص من الكربوهيدرات المخزنة يساعد بشكل كبير على حرق مخازن الدهون.
لقد أدت معركة مكافحة الدهون إلى إحداث خلل غذائي حقيقي منذ فترة الستينيات. فقد أسفر انخفاض استهلاك الدهون والكربوهيدرات إلى وجود مجتمعات تعاني من السمنة ومرض السكري والعديد من الأمراض الأخرى.
إن الشعور بالشبع الذي تقدمه الدهون الجيدة لم يعد موجودا لأنه استبدل بمنتجات "خفيفة" غنية بالمواد الكيميائية، وهذا ما يجعل الإنسان يحرص على تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لإسكات جوعه. وفي هذا الصدد، أثبتت دراسة إيزابيل روبارد، حاصلة على دكتوراه في القانون ومحامية في قانون الصحة، ارتباط البدانة بعامل النقص في الدهون.
وهكذا، كلما قل استهلاك الدهون الجيدة استمر الوزن في الزيادة، وذلك بسبب الشعور بالجوع الذي يؤدي إلى تناول السكر بشكل أكبر.
يمكن الوقاية من زيادة الوزن والسمنة من خلال القيام باختيارات غذائية صحية. فالجسم بطبيعته يرسل إشارات كآلام المعدة وغيرها ليشير إلى عدم تقبله الأطعمة السريعة والغنية بالدهون. كما أنه من المستحسن تجنب الإفراط في تناول الأكل بعد الإحساس بالشبع. ومن البديهي أن يحس الجسم بالحيوية والنشاط إذا تلقى تغذية متوازنة وصحية.
وأثبتت دراسات باحثين في جامعة هارفارد الأميركية أن أكثر من نصف الأمراض في العالم تقع نتيجة سوء التغذية، سواء من نقص أو زيادة الوزن أو خلل في التوازن. ووفقا للمنظمة العالمية للصحة فإن الإفراط في تناول الأطعمة الحيوانية الغنية بالدهون والطاقة يسبب الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض السرطان.
لهذا، من الواجب التأكيد على أهمية الاعتناء بالصحة واختيار الأطعمة ذات سعرات حرارية كثيرة وقليلة السكر (Glycemic Index) وهو تصنيف نسبي للكربوهيدرات في الأطعمة وفقا لكيفية تأثيرها على مستويات السكر في الدم. تعتبر الشوكولاتة والخبز والبيتزا من بين الأغذية التي تحتوي على (GI) بنسبة عالية. لذلك يفضل تناول الخضراوات والفواكه وبعض الحبوب الكاملة واللحوم البيضاء أو السمك.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
وبحسب ما صرحت به الطبيبة الفيزيائية في ممارسة التمارين ومستشارة اللياقة البدنية إليزابيث كوين في مجلة "فيري ويل فيت" فإن تمارين الكارديو مفيدة جدا للزيادة من ضربات القلب وتنشيط الأوعية الدموية، وتشمل الركض وركوب الدراجة والسباحة.
إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحسين الصحة وحرق الدهون في البطن، بالإضافة إلى رياضة نط الحبل التشيكية الأصل التي تساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل كبير وتخفف من التوتر والإجهاد.
ومن أهم التمارين التي يمكن القيام بها عند فقدان الوزن رفع الأثقال. إذ يمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على كتلة العضلات والتي غالبا ما يتم حرقها مع الدهون عند ممارسة الرياضة بانتظام.
علاقة النوم بفقدان الوزن
أثبت العلم العلاقة بين النوم وفقدان الوزن فـ "عند قلة النوم نتعرض للسمنة" كيف ذلك؟ تعمل الخلايا الدهنية بشكل أفضل بعد سبع ساعات من النوم ليلا، حيث تكون الاستجابة جيدة لهرمون الأنسولين الذي يعمل على تنظيم وتخزين الغلوكوز.
ففي دراسة نشرت في مجلة التغذية السريرية عام 2014، يساعد النوم الجيد على حرق سعرات حرارية بنسبة 5% بالمقارنة مع أولئك الذين لم يناموا بشكل كاف.
ووفق دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو نشرت في مجلة بلوس عام 2016، ينصح إخلاء غرفة النوم من الأجهزة الإلكترونية لأن الضوء الأزرق المنبعث منها قد يعطل إنتاج الميلاتونين الذي يساعد على الاسترخاء والنوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.