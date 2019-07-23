الحلاوي نائبا لمحافظ بابل وزكم رئيسا لهيئة استثمار المحافظة

افاد مصدر محلي في بابل، الثلاثاء، بأنه تم انتخاب حبيب الحلاوي نائبا للمحافظ. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة بابل انتخب اليوم حبيب الحلاوي نائبا للمحافظ باغلبية مطلقة". واضاف ان "المجلس انتخب ايضا محمد جاسم زكم رئيسا لهيئة استثمار المحافظة".



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