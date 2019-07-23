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القضاء اللبناني يصدر مذكرات غيابية بحق 10 ليبيين في قضية موسى الصدر

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أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وقرر المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، من بينهم سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الأصبيعي، بعد الادعاء عليهم أصولا، وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة "الوفاق الوطني"، رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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