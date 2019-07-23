القضاء اللبناني يصدر مذكرات غيابية بحق 10 ليبيين في قضية موسى الصدر

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة "الوفاق الوطني"، رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
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