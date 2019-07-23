الزام جميع المدربين واللاعبين والإداريين بالحضور إلى مقر اتحاد الكرة لتوقيع عقودهم

الزمت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، جميع الاندية بحضور جميع المدربين واللاعبين والإداريين الى مقره لتوقيع عقودهم.

وذكرت اللجنة في بيان، ان "جميع الاندية المنضوية تحت مظلته، يجب ان تلتزم بالتعليمات بالنسبة لعقود المدربين واللاعبين والإداريين الذين يرومون التوقيع في أنديتكم، وعليهم الحضور الى مقر اتحاد الكرة، وخلاف ذلك ستضطر اللجنة لعدم التصدّيق على عقودهم".



وقال مدير اللجنة شهاب احمد، وفقاً للبيان، إن "قرارنا هذا من اجل الامور التنظيمية لمسابقة الدوري للموسم المقبل 2019/ 2020، بعد ان حدثت الكثير من الإشكاليات في عقود اللاعبين بالموسم الماضية، وبالتالي هذه الطريقة ستضمن حقوق الجميع من المدربين واللاعبين والإداريين".

