مركز رقمي: التحذيرات المتعلقة بتطبيق FaceApp غير دقيقة

وقال المركز، في بيان ان الكثير من التطبيقات التي يستخدمها الملايين تلجأ الى نفس الآليات التي يستخدمها هذا التطبيق، كما ان سياسة الخصوصية لهذا التطبيق لاتختلف كثيرا عن سياسة الخصوصية لاي تطبيق آخر، وتحديداً تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى ان بعض التطبيقات يخترق الخصوصية على نحو اكبر وبشكل فاضح، ومع ذلك يستخدمه الملايين بدون تردد.واكد المركز ضرورة عدم تضخيم المخاوف بشأن هذا التطبيق، مرجحا ان يكون اساس هذه المخاوف والتحذيرات يعود لجنسية الشركة المطورة للتطبيق وهي ( Wireless Lab ) الروسية، او بسبب مبالغة المحللين وتضخيمهم الهواجس من غير الانتباه الى ان خصائص التطبيق وصلاحياته لاتختلف عن غيره من التطبيقات بشكل كبير.

واشار الفريق الى ان استخدام الاجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها مشروط بالموافقة على سياسة الاستخدام والتي تتيح للشركات جمع بيانات المستخدمين واستثمارها او استخدامها لاجراء دراسات وبحوث من اجل تطوير الخدمات ومن الممكن ان تتم مشاركتها مع طرف ثالث، ولم يثبت حتى الان اساءة استخدام تطبيق FaceApp للمعلومات التي يجمعها عن مستخدميه.

