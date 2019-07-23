مركز رقمي: التحذيرات المتعلقة بتطبيق FaceApp غير دقيقة

أعلن مركز الاعلام الرقمي ان التحذيرات التي ذكرها بعض الباحثين حول تطبيق FaceApp ، الذي يغير شكل وجه الانسان، تفتقر للدقة ومُبالغ فيها .
واكد المركز ضرورة عدم تضخيم المخاوف بشأن هذا التطبيق، مرجحا ان يكون اساس هذه المخاوف والتحذيرات يعود لجنسية الشركة المطورة للتطبيق وهي ( Wireless Lab ) الروسية، او بسبب مبالغة المحللين وتضخيمهم الهواجس من غير الانتباه الى ان خصائص التطبيق وصلاحياته لاتختلف عن غيره من التطبيقات بشكل كبير.
واشار الفريق الى ان استخدام الاجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها مشروط بالموافقة على سياسة الاستخدام والتي تتيح للشركات جمع بيانات المستخدمين واستثمارها او استخدامها لاجراء دراسات وبحوث من اجل تطوير الخدمات ومن الممكن ان تتم مشاركتها مع طرف ثالث، ولم يثبت حتى الان اساءة استخدام تطبيق FaceApp للمعلومات التي يجمعها عن مستخدميه.
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