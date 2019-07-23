اجرام بغداد تعلن ضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة من مكافحة اجرام بغداد قامت بضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت في بيانها، أن القوة القت القبض على عدد من المتهمين الصادر بحقهم اوامر قبض خلال ممارسة امنية نفذتها بالاشتراك مع جميع مكاتب المكافحة في حانب الكرخ.