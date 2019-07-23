اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة من مكافحة اجرام بغداد قامت بضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة بغداد.
وأوضحت في بيانها، أن القوة القت القبض على عدد من المتهمين الصادر بحقهم اوامر قبض خلال ممارسة امنية نفذتها بالاشتراك مع جميع مكاتب المكافحة في حانب الكرخ.
كانت هذه تفاصيل خبر اجرام بغداد تعلن ضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.