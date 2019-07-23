النائب الجبوري: المرعيد رشح معلما للاستثمار وصيدلانيا عليه ملف نزاهة للصحة

كشف النائب احمد الجبوري، الثلاثاء، ان محافظ نينوى منصور المرعيد رشح معلما تربويا للاستثمار وصيدلانيا عليه ملف نزاهة للصحة، فيما حمل مجلس نينوى المسؤولية الاخلاقية بالتصويت على هذه الشخصيات.
وقال الجبوري في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "المحافظ منصور المرعيد رشح معلم تربوي للاستثمار (الحزب الاسلامي)، وصيدلاني للصحة وعليه ملف نزاهة (الحزب الديمقراطي) وتدريسية خدمتها اقل من عشرة سنوات لإدارة مديرية تربية نينوى (كتلة سند)".
واضاف ان "مجلس محافظة نينوى يستلم ترشيح شخصيات من المحافظ لإدارة مديريات التربية والصحة والاستثمار، وهذه الشخصيات عليها ملاحظات ولا تمتلك الشروط المطلوبة"، محملا "مجلس المحافظة المسؤولية الأخلاقية في التصويت لشخصيات هزيلة بعد ان اختارها المرعيد".
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