واشنطن توضح تفاصيل عقوباتها ضد العراقيين الاربعة

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الثلاثاء، عن تفاصيل عقوباتها ضد العراقيين الاربعة المشمولين بقرار وزارة الخزانة الاميركية.

وقالت السفارة الاميركية بالعراق في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الولايات المتحدة اتخذت إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد أو إنتهاكات لحقوق الإنسان".

واضافت ان "هذه العقوبات تشمل حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأمريكية، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأمريكية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة".

Advertisements

وتابعت ان "هذه الخطوات تظهر إلتزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين"، لافتة الى "اننا سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بإنتهاكت حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملىء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية في 18 تموز الحالي، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".