تظاهرة امام وزارة الاسكان احتجاجا على توقف مشروع التاجيات السكني

نظم العشرات من المواطنين، اليوم الثلاثاء، تظاهرة امام مبنى وزارة الاسكان والاعمار وسط بغداد احتجاجا على توقف مشروع التاجيات السكني الكائن شمالي العاصمة، مطالبين باستعادة مبالغهم المالية بدلا من الشقق المتوقفة منذ سنوات.
واضاف، مراسلنا أن التظاهرة جاءت احتجاجا على توقف العمل بالمشروع وعدم ايفاء الوزارة بوعود تسلمهم الشقق السكنية المقررة، مطالبين باستعادة مبالغهم المالية التي دفعوها وفقا لعقود مبرمة بدلا من الشقق المتوقفة منذ سنوات.
وسبق أن تظاهر العشرات من المتعاقدين على تسلم شقق سكنية من مجمع التاجيات بسبب توقف العمل بالمشروع منذ عام 2015 دون معرفة الاسباب.
وفاادت تقارير صحفية بأن مكتب المفتش العام في وزارة الاعمار والإسكان، شكل لجنة للتحقيق بأسباب تلكؤ الشركة المنفذة لمجمع التاجيات السكني، فضلاً عن قيام الشركة برفع دعوى أمام القضاء العراقي، تطالب فيها دائرة الإسكان، بدفع مبلغ قدره ستة ملايين دولار، كدفعة لاستكمال تنفيذ المشروع.
يذكر أن كلفة المشروع الكلية بلغت (106,400,304) مليون دولار، وتمت المباشرة الفعلية بالمشروع بتاريخ 1/6/2013، بموجب العقد المرقم (استثمار/ 5/ في 2/5/2013).
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