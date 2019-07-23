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حقوق الانسان في بابل تعلن اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا امس

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اعلنت مفوضية حقوق الانسان في بابل، الثلاثاء، عن اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا امس.

وقال مدير مكتب المفوضية بالمحافظة محمد الرماحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المفوضية أوفدت لجنة خاصة أشرف على أوضاع المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية على خلفية التظاهرات والتي خرجوا بها في ناحية المدحتية جنوب الحلة"، مشيرا الى ان "المفوضية عملت بالتنسيق مع قيادة شرطة بابل على إطلاق سراح جميع المعتقلين وتقصت موضوع تواجدهم في المعتقل فيما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز ".

 

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واضاف الرماحي أن "المفوضية العليا عملت على تدوين جميع مطالب المتظاهرين وسلمتها للحكومة المحلية للعمل على تنفيذها".

 

واعتقلت القوات الأمنية عشرات المتظاهرين يوم امس في بابل بعد أن حاولوا اقتحام مبنى المجلس المحلي جنوب المحافظة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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