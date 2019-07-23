أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الثلاثاء، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد "إرهابيين" بسبب انتمائهما لتنظيم "داعش" والهجوم على القوات الأمنية في المحافظة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعاوى لمدانين اثنين، اعترف الأول بالاشتراك في الهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في مصفي بيجي، كما اعترف أيضاً بالهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في جامعة تكريت".
وأضاف، أن "المدان الثاني اعترف بالعمل في ورشة تصليح عجلات عصابات داعش الارهابية كما شارك في الاستيلاء على العجلات الحكومية في القصور الرئاسية عام ٢٠١٤ فضلاً عن قيامه بحفر الخنادق في منطقة الديوم التابعة للمحافظة لمنع تقدم القوات الأمنية العراقية".
وأشار البيان، إلى أن "الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأضاف، أن "المدان الثاني اعترف بالعمل في ورشة تصليح عجلات عصابات داعش الارهابية كما شارك في الاستيلاء على العجلات الحكومية في القصور الرئاسية عام ٢٠١٤ فضلاً عن قيامه بحفر الخنادق في منطقة الديوم التابعة للمحافظة لمنع تقدم القوات الأمنية العراقية".
وأشار البيان، إلى أن "الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام لمدانين بالهجوم على القوات الأمنية في بيجي وتكريت عام 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.