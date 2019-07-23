الإعدام لمدانين بالهجوم على القوات الأمنية في بيجي وتكريت عام 2014

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعاوى لمدانين اثنين، اعترف الأول بالاشتراك في الهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في مصفي بيجي، كما اعترف أيضاً بالهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في جامعة تكريت".وأضاف، أن "المدان الثاني اعترف بالعمل في ورشة تصليح عجلات عصابات داعش الارهابية كما شارك في الاستيلاء على العجلات الحكومية في القصور الرئاسية عام ٢٠١٤ فضلاً عن قيامه بحفر الخنادق في منطقة الديوم التابعة للمحافظة لمنع تقدم القوات الأمنية العراقية".

وأشار البيان، إلى أن "الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

