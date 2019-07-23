صحيفة 'القدس' تحتجب للمرة الأولى منذ 68 عاماً

لم تصدر صحيفة القدس الفلسطينية المحلية صباح اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 68 عاما، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ اربعة أشهر.
وكانت لجنة موظفي الصحيفة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل قد انقضت يوم أمس الاثنين 22 يوليو، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم.
كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت، ومكتب إعلان "موديكو"، ويتضمن عدم صدور الصحيفة لحين تلبية الإدارة طلبات الموظفين.
كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت، ومكتب إعلان "موديكو"، ويتضمن عدم صدور الصحيفة لحين تلبية الإدارة طلبات الموظفين.
وجريدة القدس هي صحيفة ورقية يومية سياسية ناطقة باللغة العربية أسسها محمود أبو الزلف عام 1951 في القدس، وتعد الأكثر توزيعا في فلسطين حيث حصلت على نسبة 43% من ثقة الجمهور الفلسطيني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.