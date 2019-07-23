موفدان عراقي ومصري للوساطة بين السعودية وايران

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تنسيق عراقي مصري للوساطة ما بين السعودية وايران.
ونقل موقع "لبنان 24" عن مصادر مطلعة خاصة به، إن تواصلاً مباشراً عبر موفدين بدأ بين كل من العراق ومصر، بغية تنسيق خطواتهما واتصالاتهما التي يقومان بها من أجل وساطة ما بين المملكة العربية السعودية وايران.
واشارت المصادر الى أن الحراك العربي لبدء مفاوضات جدية بين ايران والسعودية هو جدي للغاية، وقد تكون خطواته سريعة.
واشارت المصادر الى أن الحراك العربي لبدء مفاوضات جدية بين ايران والسعودية هو جدي للغاية، وقد تكون خطواته سريعة.
ولفتت المصادر إلى أن افراج السعودية عن ناقلة نفط ايرانية كانت قد احتجزتها قبل اسابيع هو دليل على وجود خطوات حسن نية تسبق التفاوض.
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