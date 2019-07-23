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موفدان عراقي ومصري للوساطة بين السعودية وايران

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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تنسيق عراقي مصري للوساطة ما بين وايران.
ونقل موقع "لبنان 24" عن مصادر مطلعة خاصة به، إن تواصلاً مباشراً عبر موفدين بدأ بين كل من العراق ومصر، بغية تنسيق خطواتهما واتصالاتهما التي يقومان بها من أجل وساطة ما بين المملكة العربية السعودية وايران.

واشارت المصادر الى أن الحراك العربي لبدء مفاوضات جدية بين ايران والسعودية هو جدي للغاية، وقد تكون خطواته سريعة.

ولفتت المصادر إلى أن افراج السعودية عن ناقلة نفط ايرانية كانت قد احتجزتها قبل اسابيع هو دليل على وجود خطوات حسن نية تسبق التفاوض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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