الاسبوع المقبل.. لجنة خاصة بحل قضية صادرات نفط الاقليم

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد كانت مهمة وضرورية في حل ومناقشة العديد من المشاكل العالقة ومن بينها مشكلة عدم تسليم الاقليم للنسبة المقررة من النفط للحكومة الاتحادية والبالغة 250 الف برميل يوميا وبحسب ماجاء في موازنة عام 2019".وأضاف الحلبوسي، أن "المباحثات تمخض عنها تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم، وتأخذ على عاتقها ايجاد اليات وحلول لهذه المشكلة"، لافتا الى أن "هناك رغبة باستكمال هذا الملف بوقت سريع ومن المرجح ان يتم تشكيل اللجنة الاسبوع المقبل".

وكان وفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وصل، الثلاثاء 16 تموز 2019، إلى العاصمة بغداد.

