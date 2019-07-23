الزوراء يوضح موقف عباس قاسم من المشاركة في نهائي الكأس

وتلقى قاسم البطاقة الحمراء في مباراة النوارس امام اربيل، بالجولة الاخيرة من الدوري الممتاز، اليوم الاثنين.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "مباراة الدوري ليس لها اي علاقة ببطولة الكاس وبالتالي فإن طرد اللاعب عباس قاسم لن يؤثر على مشاركته امام الكهرباء".



وفيما يخص التعاقدات واللاعبين المغادرين، اكد رشيد ان "كل الاخبار المنتشره غير صحيحه ولايوجد اي اضافات او مغادرة قبل نهائي الكاس".