- 1/2
- 2/2
2019-07-23 | 00:21
180 مشاهدة
كشف نادي الزوراء، موقف مدافعه عباس قاسم من المشاركة امام الكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم.
وتلقى قاسم البطاقة الحمراء في مباراة النوارس امام اربيل، بالجولة الاخيرة من الدوري الممتاز، اليوم الاثنين.
وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "مباراة الدوري ليس لها اي علاقة ببطولة الكاس وبالتالي فإن طرد اللاعب عباس قاسم لن يؤثر على مشاركته امام الكهرباء".
وفيما يخص التعاقدات واللاعبين المغادرين، اكد رشيد ان "كل الاخبار المنتشره غير صحيحه ولايوجد اي اضافات او مغادرة قبل نهائي الكاس".
وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "مباراة الدوري ليس لها اي علاقة ببطولة الكاس وبالتالي فإن طرد اللاعب عباس قاسم لن يؤثر على مشاركته امام الكهرباء".
وفيما يخص التعاقدات واللاعبين المغادرين، اكد رشيد ان "كل الاخبار المنتشره غير صحيحه ولايوجد اي اضافات او مغادرة قبل نهائي الكاس".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء يوضح موقف عباس قاسم من المشاركة في نهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.