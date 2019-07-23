تعرف على قائمة اسود الرافدين لغرب اسيا

رياضة 2019-07-23 | 00:07 461 مشاهدة Advertisements اعلن مدرب منتخبنا الوطني، كاتانيتش، قائمة اسود الرافدين المشاركة في بطولة غرب اسيا في كربلاء نهاية الشهر الجاري. وسيتجمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس القادم 25 الجاري باستثناء لاعبي الزوراء، الذين سيتم التحاقهم عقب نهائي الكاس في اليوم الآتي. وضمت القائمة:

لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح. للدفاع: احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد.



لخط الوسط: صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق. لخط الوسط: صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق. لخط الهجوم: علاء عباس ومهند عبد الرحيم وايمن حسين.

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