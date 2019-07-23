اعتقال شخص اختطف بنت قبل سبعة اشهر في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان قوة امنية اعتقلت شخصا اختطف بنت قبل سبعة اشهر في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اخبارا وردت الى القوات الامنية من مواطن مخبرا بخطف ابنته تولد ٢٠٠٧ قبل سبعة اشهر حيث تم مساومته من قبل شخص مجهول عبر الاتصال هاتفي وطلب مبلغ ٢٠الف دولار امريكي مقابل اطلاق سراحها وحدد له المكان ضمن طريق سريع منطقة الدورة".
واضاف انه "بعد تشكيل فريق مشترك وبدلالة اب البنت تم القبض على شخص يسكن محافظة اربيل، وبصحبته شخص يقود عجلة مجهولة المواصفات كانت تنتظره على الجانب الاخر من الطريق والذي لاذ بالفرار".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
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