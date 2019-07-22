كشف مصدر برلماني، الاثنين، عن النص المتعلق بكركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي صوت عليه البرلمان اليوم. وادناه النص المتفق عليه والمتعلق بكركوك ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم: -تلتزم المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في كركوك مابين البطاقة التموينة والاحوال المدنية على ان يم حذف الاسماء التي لاتتطابق بين السجلين من سجل انتخابات كركوك في موعد اقصاه ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠، ويستثنى منه من اجتازوا المادة ١٤٠. Advertisements — تلتزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق المطعونة في كركوك. وصوت البرلمان اليوم الاثنين، على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النص المتعلق بشأن كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.