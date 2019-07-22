هذا ماحصل مساء اليوم في ساحة الخلاني وسط بغداد

كشف مصدر امني، الاثنين، عن ماحصل مساء اليوم في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "خلال نصب سيطرة مشتركة ضمن ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد لغرض تفتيش وتدقيق العجلات والاشخاص، دخلت الى السيطرة عجلات نوع تاهو سوداء اللوان بداخلها عدد من الاشخاص".

واضاف انه "بعد طلب المنتسب الاوراق الثبوتية للعجلات والاشخاص وهويات حمل الاسلحة قاموا بالاعتداء بالضرب على احد منسوبي المرور وهو ضابط بزتبة ملازم اول"، مشيرا الى انهم "قاموا باطلاق النار في الهواء ولاذو بالفرار الى جهة مجهولة".