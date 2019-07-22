الزراعة: مرض نيوكاسل من الأمراض المتوطنة بالعراق ولا علاقة له بالدجاج المستورد

اكدت وزارة الزراعة، الاثنين، مرض نيوكاسل من الأمراض المتوطنة في العراق منذ عشرات السنين، مشيرة الى انه لا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي.

وقال مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "بعد إبلاغنا بوجود هلاكات عالية لحقول تربية الدجاج اللاحم في قضاء الهندية من قبل المستشفى البيطري في كربلاء المقدسة ، وجهنا بالإنتقال الفوري لموقع الإصابة للفرق البيطرية لإجراء التدابير اللازمة، حيث نفذت الإجراءات الإحترازية وحجر المنطقة المصابة ومنع دخول الدجاج أو الخروج منها وتطويقها وتعقيمها، فيما لوحظ وجود هلاكات عالية في الحقول العائدة للمربي مهدي الأعرجي وتضم ثلاث قاعات ( واحدة مصابة وأثنان فارغتان ) وتحتوي على 55 ألف طير دجاج بعمر 31 - 32 يوم".

واضاف سعود ان "الفرق البيطرية قامت بالتحري ورسم الخارطة الوبائية للمنطقة المصابة وأخذ نماذج من الإصابة وإرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد لإجراء الفحص اللازم لها"، مشيرا الى انه "تبين وجود إصابة باالدجاج الهالك بمرض نيوكاسل".

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وتابع ان "مرض نيوكاسل من الأمراض الفايروسية والمتوطنة في العراق منذ عشرات السنين، ولا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي"، لافتا الى ان "سبب الإصابة هو عدم إتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة للتربية وعدم جدولة اللقاحات العلمية لدى المربين".

واكد ان "الوزارة قد وجهت الفرق البيطرية بأخذ التدابير الصحيحة لمختلف حقول تربية الدواجن للوقاية من الأمراض الوبائية، واوصت المربين بإعتماد الطرق العلمية وأستخدام اللقاحات والعلاجات المعتمدة من قبل الدوائر البيطرية والشركات الرصينة وعدم شرائها من الأسواق المحلية وضرورة الإشراف البيطري المتواصل لحقول التربية".

وكان مصدر محلي في محافظة كربلاء قد أفاد في 21 من تموز 2019، بان فيروساً تسبب بنفوق 50 ألف دجاجة شرقي المحافظة.