البرلمان يُصوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب، الاثنين، على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "البرلمان صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".
واضاف ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس الساعة الواحدة بعد الظهر".
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