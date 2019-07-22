بالوثائق.. صفحة مقربة من الصدر تنشر الوجبة الاولى من اسماء المشمولين بقضايا الفساد

تنشر الخليج 365، وثائق نشرتها صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للوجبة الاولى من اسماء المشمولين بقضايا الفساد. وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حدد، اليوم الاثنين، أسماء خمسة أشخاص قال إنهم "يستخدمون عنوان آل الصدر ومكتب الشهيد محمد الصدر في أعمالهم التجارية والحكومية"، محملاً إياهم جميع التبعات القانونية والشرعية.

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