مفوضية الانتخابات: الغاء واحتساب بعض المحطات الانتخابية سبب استبدال بعض النواب

اعتبرت مفوضية الانتخابات، الاثنين، ان الغاء واحتساب بعض المحطات الانتخابية سبب استبدال بعض النواب، داعية المواطنين الى المشاركة الواسعة بالانتخابات المقبلة.
وقال عضو المفوضية رياض البدران في حديث لـبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "قضية الطعن بالمفوضية، اصبح غير مجدٍ، بعد ان ثبت بالدليل القاطع صحة ودقة اجراءات المفوضية ونزاهتها ودقة عمل الاجهزة التي تستخدمها خلال الاقتراع".
واضاف البدران، أن "اغلب اعضاء مجلس النواب مع استخدام الاجهزة الالكترونية، والكتل السياسية يجب ان تتبنى مشروعا وطنيا كبيرا وحث الناس على الانتخابات"، داعيا المواطنين الى "المشاركة الواسعة بالانتخابات".
واضاف البدران، أن "اغلب اعضاء مجلس النواب مع استخدام الاجهزة الالكترونية، والكتل السياسية يجب ان تتبنى مشروعا وطنيا كبيرا وحث الناس على الانتخابات"، داعيا المواطنين الى "المشاركة الواسعة بالانتخابات".
وتابع المتحدث باسم المفوضية، أن "الغاء واحتساب بعض المحطات الانتخابية سبب استبدال بعض النواب".
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