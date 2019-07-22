التوصل لصيغة توافقية بشأن انتخابات كركوك في مشروع تعديل قانون الانتخابات المحلية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم التوصل الى صيغة توافقية حول فقرة انتخابات كركوك بين جميع ممثليها".

وأضاف أنه "سيتم عرضها للتصويت بحال عدم حصول اي تغيير بالموافق وسبب التأخير هو انتظار اكتمال النصاب لبدء التصويت".



وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، إيقاف التصويت على مجمل تعديل قانون الانتخابات لحين حسم قضية محافظة كركوك.

وصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.