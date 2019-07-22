مقتل واصابة 15 مدنياً بقصف صاروخي استهدف حلب السورية

قتل واصيب 15 مدنياً بقصف صاروخي استهدف مدينة حلب السورية. وقال موقع "سبوتنيك" إن "المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة أمطرت أحياء الجميلية والحمدانية والقصر البلدي بحلب بالقذائف الصاروخية، من مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي". وأضاف أن القصف "أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية".

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