حبس متهم بانشاء صفحات وهمية على 'الفيس بوك' ثلاث سنوات في بغداد

اصدرت محكمة جنح الرصافة، الاثنين، حكما بحبس متهم بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ثلاث سنوات. وقال مصدر قضائي في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة جنح الرصافة اصدرت اليوم قرار بحبس المتهم ( ق. م ) ولمدة ثلاث سنوات وفق المادة ( 211 ) من قانون العقوبات". واضاف المصدر، ان "المتهم ( ق .م ) قام بإنشاء صفحات للتواصل الاجتماعي (الفيس بوك) باسماء وهمية وبدء بنشر اشاعات ومعلومات كاذبة ونشر وثائق".



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