التعادل السلبي يحسم مباراة الزوراء واربيل في ختام ممتاز الكرة

ولم ترتقِ المباراة الى المستوى المطلوب وانحصر اللعب في متوسط الميدان، لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 67 في المركز الثالث، فيما بلغ اربيل النقطة 49 في المركز الحادي عشر.



وفي بقية المباريات، تغلب النجف على الميناء 3-0 فيما تغلب الكهرباء على السماوة 2-0.