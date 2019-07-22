التعادل السلبي يحسم مباراة الزوراء واربيل في ختام ممتاز الكرة

2019-07-22 | 18:51
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خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة الزوراء واربيل في المواجهة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ولم ترتقِ المباراة الى المستوى المطلوب وانحصر اللعب في متوسط الميدان، لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.
وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 67 في المركز الثالث، فيما بلغ اربيل النقطة 49 في المركز الحادي عشر.
وفي بقية المباريات، تغلب النجف على الميناء 3-0 فيما تغلب الكهرباء على السماوة 2-0.
وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 67 في المركز الثالث، فيما بلغ اربيل النقطة 49 في المركز الحادي عشر.
وفي بقية المباريات، تغلب النجف على الميناء 3-0 فيما تغلب الكهرباء على السماوة 2-0.
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