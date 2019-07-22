المالية تدعو جميع الوزارات تزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020

دعت وزارة المالية، الاثنين، جميع الوزارات إلى تزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزارة المالية تدعو جميع الوزارات كافة تزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين من تاريخ الاعلان واعتبار الموضوع من الامور المستعجلة".



وأضافت أن "الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تتحمل مسؤولية تاخير اعداد مشروع الموازنة".



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