البرلمان يصوت على 20 فقرة من مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب، الاثنين، على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت حتى الان على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات".
يشار الى ان مجلس النواب بدأ، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
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