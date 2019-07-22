عبد المهدي يصل إلى ايران

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل، اليوم الاثنين، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارودة رسمية".

يشار الى أن عبد المهدي أعلن نهاية آيار الماضي أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.