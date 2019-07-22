بالوثائق.. مسودة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

تنشر الخليج 365، بالوثائق مسودة مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات. يشار الى ان مجلس النواب بدأ، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

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