عبد المهدي وروحاني يبحثان تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى في العاصمة الإيرانية، طهران، الرئيس الايراني حسن روحاني".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".
وكان عبد المهدي قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى إيران على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".
وكان عبد المهدي قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى إيران على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين.
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