فرنسا تعلن العثور على حطام غواصة غارقة منذ أكثر من 50 سنة

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الاثنين، العثور على حطام غواصة تابعة للبحرية الفرنسية "مينيرف" التي اختفت قبالة ساحل تولون في البحر المتوسط عام 1968، في واقعة راح ضحيتها 52 شخصاً.
وذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، "عثرنا للتو على مينيرف. كانت عملية ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية. قلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلا".
وقررت الحكومة الفرنسية، في 2018 إحياء جهود البحث عن "مينيرف"، وذلك عقب طلبات من الأسر المكلومة.
وما زال سبب غرق الغواصة الفرنسية، قبل نصف قرن، مجهولاً لغاية الآن.
وقررت الحكومة الفرنسية، في 2018 إحياء جهود البحث عن "مينيرف"، وذلك عقب طلبات من الأسر المكلومة.
وما زال سبب غرق الغواصة الفرنسية، قبل نصف قرن، مجهولاً لغاية الآن.
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