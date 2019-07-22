بالوثيقة.. الفقرتان اللتان لم يصوت عليهما البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات المحلية

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن نص الفقرتين اللتين لم يصوت عليهما البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات المحلية وهما 15 و16 من مسودة مشروع القانون. وقررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، إيقاف التصويت على مجمل تعديل قانون الانتخابات لحين حسم قضية محافظة كركوك. وصوت مجلس النواب، الاثنين، على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات. Advertisements يشار الى ان مجلس النواب بدأ، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.



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