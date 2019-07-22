البرلمان يوقف التصويت على مجمل تعديل قانون الانتخابات لحين حسم قضية كركوك

قررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، إيقاف التصويت على مجمل تعديل قانون الانتخابات لحين حسم قضية محافظة كركوك.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم ايقاف التصويت على مجمل قانون تعديل قانون الانتخابات، لحين حسم قضية انتخابات كركوك".
وأضاف العقابي، أن "هنالك نقاشات تجري الان لحسم هذا الامر وبعدها يكون التصويت على مجمل القانون".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأضاف العقابي، أن "هنالك نقاشات تجري الان لحسم هذا الامر وبعدها يكون التصويت على مجمل القانون".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
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