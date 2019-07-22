نقابة إداريي الصحة تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين

أعلنت نقابة إداريي الصحة، الاثنين، عن تعليق الإضراب في المؤسسات الصحية لمدة أسبوعين.
وقال نائب نقيب إداريي الصحة بالنجف حسين الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نقابة اداريي الصحة تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين".
وأضاف الخفاجي، أن "تعليق الإضراب جاء بعد لقاء وفد النقابة مع رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب والاتفاق بين الطرفين".
وكانت نقابة الإداريين في وزارة الصحة قد أعلنت، أول أمس السبت، جمع أكثر من 50 توقيعا نيابيا في البرلمان لرفع توصية لمجلس الوزراء لإدراج مخصصات الخطورة على جدول أعماله، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل لحين تحقيق المطالب.
وأضاف الخفاجي، أن "تعليق الإضراب جاء بعد لقاء وفد النقابة مع رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب والاتفاق بين الطرفين".
وكانت نقابة الإداريين في وزارة الصحة قد أعلنت، أول أمس السبت، جمع أكثر من 50 توقيعا نيابيا في البرلمان لرفع توصية لمجلس الوزراء لإدراج مخصصات الخطورة على جدول أعماله، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل لحين تحقيق المطالب.
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