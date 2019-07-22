بالفيديو: ترامب يفاجئ الجميع في حفل زفاف... من العروس؟

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن ترامب كان في منتجعه الخاص بلعب الغولف، فعلم بأن اثنين من أشد أنصاره ومعجبيه، يقيمان زفافا داخل المكان، ولذلك، قرر أن يكون حضوره بمثابة مفاجأة سارة.

وظهر ترامب في مقطع فيديو متحدثا إلى العروسين، وهما بلباس الاحتفال الأنيق، وفي إحدى اللحظات عانقت العروس الرئيس الأميركي، إعرابا عن امتنانها في منتجع بيدمنستر.



وذكر المصدر أن العروسين وجها الدعوة لترامب، في وقت سابق، كما أن عددا من المدعوين ارتدوا قبعات تحمل شعار الرئيس الأميركي "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وردد عدد من المدعوين الشعار المعتاد في لقاءات ترامب الانتخابية "يو إس إي"، في إشارة إلى سياسة أميركا أولا التي ينتهجها الرئيس الأميركي.

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وقال معلقون طرفاء إن هذا الزفاف تحول إلى ما يشبه الحدث السياسي، كما أنه يكشف درجة الاستقطاب في البلاد بين الديمقراطيين والجمهوريين.