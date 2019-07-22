جريزمان معاتباً ميسي: لم يهنئني على انتقالي لبرشلونة

ويتواجد المهاجم الفرنسي في الوقت الحالي بعثة الفريق الكتالوني في اليابان، من أجل خوض بطولة راكوتين الودية ومواجهة كلًا من تشيلسي غدًا الثلاثاء وفيسيل كوبي يوم 27 تموز.

وقال جريزمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي له قبل مباراة تشيلسي: "سعيد بتواجدي هنا مع هذا النادي، وأتطلع لمشاركتي الأولى مع الفريق".



وعن إذا ما كان ميسي قد راسله من أجل تهنئته بانتقاله إلى كامب نو: "حتى الآن لم تصلني رسالة من ليو، لكن سواريز رحب بوجودي، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق بقدر الإمكان للوصول إلى أهدافه".

وعلق الفرنسي على شكوى أتلتيكو مدريد للاتحاد الإسباني بسبب انضمامه إلى برشلونة: "مصدوم مما حدث، لأنه نادي لطالما أعطيته كل شيء، لكنني هادئ والشيء الذي يهمني في الوقت الحالي هو التركيز مع فريقي والتأقلم الذي قد يحتاج لبعض الوقت لفهم أفكار المدرب".



وانتقل جريزمان للحديث عن نيمار وإمكانية عودته إلى الفريق من جديد: "لم نتحدث عن نيمار في الفريق، لكنه بالطبع لاعب رائع، ربما قد يكون تعرض لبعض الإصابات في الفترة الماضية لكن لديه قدراته فنية هائلة".

وردًا على سؤال مراسل شبكة سكاي سبورتس العالمية: "هل ترغب في عودته واللعب معه بجانب ميسي وسواريز بالموسم المقبل؟"، قال: "كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل لكنها صفقة صعبة ربما علينا الانتظار حتى تتم في البداية، ولكن لدينا بالفعل لاعبين مهمين لنا مثل ديمبلي، كوتينيو ومالكوم ونأمل أن يكون تواجدهم مع الفريق يساعدنا على تحقيق الأهداف".

