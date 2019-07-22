بالوثائق.. رفع شكوى ضد وزير المالية في المحكمة الاتحادية

تنشر الخليج 365، بالوثائق قيام النائبين جواد الموسوي وانعام الخزاعي برفع شكوى على وزير المالية رسمياً في المحكمة الاتحادية بشأن مستحقات إقليم كردستان في الموازنة المالية للعام الحالي.

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